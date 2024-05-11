Beşiktaş, Memphis Depay'ı istiyor Atletico Madrid'de yeteri kadar forma şansı bulamayan ve sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtilen Memphis Depay için Beşiktaş devreye girdi.

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Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, yıldız bir ismi gözüne kestirdi.

Sports Digitale'nin haberine göre; siyah-beyazlı takım, Memphis Depay ile ilgileniyor.

Sezon sonu Atletico Madrid'den ayrılması beklenen 30 yaşındaki hücumcu, Beşiktaş'ın yıldız transferler listesinde bulunuyor.

Siyah-beyazlı yönetim, kısa süre içinde yıldız futbolcu için resmi adımları atacak.

"Fenerbahçe'de oynayarak mı büyük oyuncu olunuyor?"

Barcelona, MANU, PSV, Lyon gibi önemli takımların formasını giyen Depay'ın Madrid devi ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Bu sezon Atletico'da 28 maça çıkan Hollandalı golcü, 9 kez ağları sarstı ve 2 de asist yaptı. Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Robin van Persie ile Hollanda Milli Takımı (2014'te) antrenmanında tartışma yaşayan Depay, takım arkadaşına "Hey yedek! Fenerbahçe'de oynayarak mı büyük oyuncu olunuyor?" yanıtı vermişti.