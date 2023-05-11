Beşiktaş, Miha Zajc'ı bekliyor Beşiktaş gözünü, Jorge Jesus'un kalması durumunda ayrılacağı iddia edilen Miha Zajc'a çevirdi. Başkan Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe ile ilişkilerinin zarar görmemesi için Sloven oyuncunun kesin kararını bekliyor.

Fenerbahçe ile sözleşme uzatıp uzatmayacağı belli olmayan Miha Zajc'a Serie A takımlarının dışında Beşiktaş'ın da ilgisi bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerle sözleşme görüşmelerini sürdüren Sloven oyuncunun menajerine haber gönderen siyah-beyazlı yönetim beklemeye geçti.

"Zajc'ı memnun edecek bir teklifle geleceğiz"

Oyuncuya gönderilen mesajda, "Fenerbahçe ile anlaşamaması halinde başka kulüplerle görüşmeden bizi dinleyin. Zajc'ı memnun edecek bir teklifle geleceğiz." ifadeleri kullanıldı.

28 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe ile bu sezon 29 maçta görev yaptı. Sloven yıldız bu karşılaşmalarda takımına 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı.