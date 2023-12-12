Beşiktaş, moral yemeği düzenledi Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Futbol A Takımı'na moral yemeği verdi.

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Süper Lig'de geride kalan 15 haftada topladığı 26 puanla zirvenin 14 puan gerisinde kalarak beşinci sırada yer alan Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de grup aşamasında veda eden siyah-beyazlılar, son olarak derbi maçında sahasında Fenerbahçe'ye 3-1'lik skorla mağlup olmuştu.

Moral yemeği verildi

Kaybedilen üç puanın ardından morallerin bozuk olduğu siyah-beyazlı takım yemekte bir araya geldi.

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Futbol A Takımı'na moral yemeği verdi.

Futbolcular eğlenceli anlar yaşadı

Yemekte Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar da yer aldı.

Uçar ve Aybaba, takımımın durumu hakkında Teknik Direktör Rıza Çalımbay’la görüş alışverişinde bulunurken, futbolcular da eğlenceli anların yaşandığı yemekte birbirleriyle sohbet ettiler.