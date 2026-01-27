Beşiktaş öne geçtiği 7 maçta 16 puan kaybetti

- Beşiktaş, Süper Lig'de öne geçtiği 7 maçta toplam 16 puan kaybetti.
- Eyüpspor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bu sezon skor avantajını koruyamadığı maçlarla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.
- 2016-2017 sezonundan bu yana en kötü formunu sergileyen Beşiktaş, ligde bu sezon önde olup en fazla puan kaybeden takım oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 19. hafta kapanış mücadelesinde Eyüpspor'la karşı karşıya geldi.
Sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.
Sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Beşiktaş'ta, mücadelenin ardından dikkat çeken bir detay gün yüzüne çıktı.
ÖNE GEÇİYOR AMA SKORU KORUYAMIYOR: 16 PUAN GİTTİ
Buna göre Beşiktaş, bu sezon öne geçtiği 7 maçı da kazanamadı.
Olumsuz bir rekora imza atan siyah-beyazlılar, böylelikle 16 puan kaybetmiş oldu.
2017'DEN BERİ EN KÖTÜSÜ
Bu sezon ligde şu ana kadar öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım olan Beşiktaş, 2016-2017 sezonundan itibaren bu konuda en kötü form grafiğini sergiledi.
Beşiktaş öne geçip puan kaybettiği maçlar şöyle:
Eyüpspor 2-2 Beşiktaş
Trabzonspor 3-3 Beşiktaş
Beşiktaş 1-1 Samsunspor
Beşiktaş 2-3 Gaziantep FK
Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş
Beşiktaş 1-2 Gençlerbirliği
Galatasaray 1-1 Beşiktaş