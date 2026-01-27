Beşiktaş öne geçtiği 7 maçta 16 puan kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. hafta kapanış mücadelesinde Eyüpspor'la karşı karşıya geldi.

Sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Beşiktaş'ta, mücadelenin ardından dikkat çeken bir detay gün yüzüne çıktı.

ÖNE GEÇİYOR AMA SKORU KORUYAMIYOR: 16 PUAN GİTTİ

Buna göre Beşiktaş, bu sezon öne geçtiği 7 maçı da kazanamadı.

Olumsuz bir rekora imza atan siyah-beyazlılar, böylelikle 16 puan kaybetmiş oldu.

2017'DEN BERİ EN KÖTÜSÜ

Bu sezon ligde şu ana kadar öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım olan Beşiktaş, 2016-2017 sezonundan itibaren bu konuda en kötü form grafiğini sergiledi.

Beşiktaş öne geçip puan kaybettiği maçlar şöyle:

Eyüpspor 2-2 Beşiktaş

Trabzonspor 3-3 Beşiktaş

Beşiktaş 1-1 Samsunspor

Beşiktaş 2-3 Gaziantep FK

Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş

Beşiktaş 1-2 Gençlerbirliği

Galatasaray 1-1 Beşiktaş