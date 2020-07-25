Beşiktaş, Papiss Cisse'yi istiyor

Burak Yılmaz'ın gitmesiyle golcü eksiği oluşan Beşiktaş'ta Süper Lig'in dikkat çeken forveti Papiss Cisse gündeme geldi.

Gelecek sezon hücumda etkili ve şampiyonluk konusunda iddialı bir takım kurmayı planlayan Kartal, Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor.

Burak Yılmaz'ın beklenmedik ayrılığının ardından golcü bir forvet arayışını sürdüren siyah-beyazlılar Alanyaspor'un tecrübeli ismi Papiss Cisse ile yakından ilgileniyor.

İSTANBUL'A SICAK BAKIYOR

Senegalli forvet için 1+1 yıllık sözleşme öneren Beşiktaş, Akdeniz ekibinden 1.6 milyon euro alan Cisse'ye 1.5 milyon euro vermeyi planlıyor.

Cisse'nin İstanbul'da yaşamayı çok istediği öğrenilirken, siyah-beyazlıların teklifine ise sıcak baktığı kaydedildi.

GOLLERİYLE ETKİLİ OLDU

Bu sezon Süper Lig'de 31 maçta 22 gol 1 asist yapan tecrübeli golcü, Sorloth ile birlikte ligin en golcü ismi oldu.