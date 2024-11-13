Beşiktaş, Paulista yoksa gol yiyor

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Süper Lig'de son 3 karşılaşmada 8 puan bırakan ve lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta savunmadaki önemli bir detay dikkat çekti.

Gabriel Paulista'nın sakatlığı nedeniyle ligde yer almadığı Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarını kaybeden Kara Kartal, Brezilyalı stoperin döndüğü Başakşehir maçını golsüz beraberlikle tamamladı.

PAULISTA VARSA PUAN VAR

Gabriel Paulista'nın olmadığı Galatasaray derbisini 2-1, Kasımpaşa maçını da 3-1 kaybetti ve kalesinde 5 gol gördü. Ancak tam tersi şekilde Brezilyalı stoperin forma giydiği 8 lig maçında Beşiktaş aynı rakamda yani 5 kez kalesini gole kapatamadı.

33 yaşındaki savunmacının olmadığı 3 maçta 3 puan toplayan ve 2 kez yenilen siyah-beyazlılar, Paulista'nın forma giydiği 8 lig maçında ise 18 puanı hanesine yazdırdı, hiç yenilmedi.