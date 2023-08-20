Beşiktaş 1-0 Pendikspor - CANLI SKOR Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş, evinde ligin yeni ekiplerinden Pendikspor'u ağırlıyor.

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İlk yarı sonucu: Beşiktaş 1-0 Pendikspor

43' Rosier'in sağ taç çizgisine yakın bir yerden ortaladığı top doğrudan kaleci Erdem'de kaldı.

42' Amir Hadziahmetovic'in sağ çaprazdan ortaladığı top yine Muleka'ya geldi. Muleka'nın kafası üstten dışarı çıkıyor.

40' Amir Hadziahmetovic aradan Rosier'i düşündü fakat top Nuno Sequeira'da kaldı.

39' Rosier, Onur ile sağ tarafta verkaç yaptı. Savunma arkasına sarkan Rosier'in topuna Rassoul son anda araya girdi.

32' Pendikspor'da Nuno Sequeira'nın sol kanattan ortası kaleci Mert'te kaldı.

27' Rosier'in sağ kanattan içeri çevirdiği topta bomboş pozisyonda Muleka kafayı vurdu. Kaleci Erdem Canpolat topu kornere çeldi.

23' Kalede Mert'in uzun topunda sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut ters kanatta Gedson'u gördü. Dört rakibinden birbir sıyrılan Gedson'un penaltı noktası üzerinden şutu savunmadan kornere sekti.

22' Serkan Asan'ın sağ kanattan ortasında top Amartey'den sekti. Topu önünde bulan Eze kaleyi düşündü fakat Colley'den seken top kornere gitti.

16' Masuaku'nın sol çizgiden içeriye çevirdiği topta Salih Uçan kaleyi düşündü. Nuno Sequeira araya girerek topu uzaklaştırdı.

12' Amir Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Omar Colley topu ağlara yolladı.

12’ Gol… Beşiktaş 1-0 Pendikspor (Colley)

10' Sol kanattan içeriye Gedson, Serkan Asan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam, Serkan Asan'a sarı kart gösteriyor.

8' Masuaku'nun sol çizgiden içeriye çevirdiği top direkt kaleye yöneldi, top üst direkten dışarıda.

3' Onur'un merkezden getirdiği topta Pendikspor savunması araya girdi. Dönen topa Masuaku'nun şutu savunmadan kornere sekti.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, ligin yeni ekibi Pendikspor'u konuk ediyor.

Beşiktaş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başladı. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

İlk haftada Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Gedson Fernandes'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise sezonun ilk haftasında Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar

Pendikspor: Erdem, Serkan, Welinton, Rassoul, Nuno Sequeira, Gökcan, Vukovic, İbrahim, Halil, Eze, Diaby