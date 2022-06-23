Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor.Beşiktaş İtalyan ekibi Sampdoria ile bir hazırlık maçı oynayacak.Maç ne zaman ve hangi kanalda işte cavabı..

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş İtalyan ekibi Sampdoria ile bir hazırlık maçı oynayacak.İtalyan basınında maçın oynanacağı tarih ve saat hakkında bilgi paylaştı.Bu mücadele ile Sampdoria Türkiye'de ilk kez bir maça çıkacak.

BEŞİKTAŞ - SAMPDORİA MAÇI NE ZAMAN?

İtalya basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş ile Sampdoria 30 Temmuz cumartesi günü Vodafone Park stadyumunda karşı karşıya gelecek.Maç saat 19:00'da oynanacak.Maçın yayınlanacağı kanal henüz belli olmadı.