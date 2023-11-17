Beşiktaş, Samsunspor maçına hazırlanıyor

AA
Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, bir saat 15 dakika sürdü.
Hazırlıklar devam edecek
Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla süren idman, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş, Samsunspor maçının hazırlıklarına bugün saat 17.00'de ilk 30 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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