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Beşiktaş, Samsunspor maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, Samsunspor maçına hazırlanıyor Beşiktaş, Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı idmanla devam etti.