Beşiktaş - Samsunspor maçının VAR'ı Erkan Engin!

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor, bugün saat 17.00'de Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek.
Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Serkan Çimen yapacak.
Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Tolga Güldibi olacak.
VAR HAKEMİ ERKAN ENGİN
Müsabakada VAR'da Erkan Engin, AVAR'da da Deniz Caner Özaral görev yapacak.