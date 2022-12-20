Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur!

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur!

2022 Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta maçları devam ediyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının detaylarını araştırmaya başladı.

Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Türkiye Kupası maçları heyecanı devam ediyor.

Bugün, Ziraat Türkiye Kupası turnuvasının 5. haftası başladı. Beşiktaş bu hafta, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.

Dünya Kupası turnuva arasında 5 hazırlık maçına çıkan Beşiktaş, İstanbulspor, Charleroi, Westerlo ve Giresun maçlarını kazanmış, Karagümrük ile berabere kalmıştı.

Haftasonu oynayacağı Süper Lig maçının öncesinde, kupa için Şanlıurfaspor ile yarışacak olan siyah-beyazlılar, bütün hazırlıklarını tamamladı.

Heyecanla beklenen müsabakada, sakatlıkları devam eden Beşiktaşlı Ghezzal ile Saiss forma giyemeyecek.

Taraftarlar, Beşiktaş - Şanlıurfa ZTK maçının saatini ve kanalını araştırmaya başladı. İşte maçın detayları...

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı ne zaman?

Vodafone Park'ta gerçekleşecek olan müsabaka, 21 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 21:00'da başlayacak.

A Spor üzerinden canlı yayınlanacak olan mücadeleyi Burak Pakkan yönetecek.



