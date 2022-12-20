- Haberler
- Futbol Haberleri
- Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur!
Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur!
- 20.12.2022 - 18:48
Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Türkiye Kupası maçları heyecanı devam ediyor.
Bugün, Ziraat Türkiye Kupası turnuvasının 5. haftası başladı. Beşiktaş bu hafta, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.
Dünya Kupası turnuva arasında 5 hazırlık maçına çıkan Beşiktaş, İstanbulspor, Charleroi, Westerlo ve Giresun maçlarını kazanmış, Karagümrük ile berabere kalmıştı.
Haftasonu oynayacağı Süper Lig maçının öncesinde, kupa için Şanlıurfaspor ile yarışacak olan siyah-beyazlılar, bütün hazırlıklarını tamamladı.
Heyecanla beklenen müsabakada, sakatlıkları devam eden Beşiktaşlı Ghezzal ile Saiss forma giyemeyecek.
Taraftarlar, Beşiktaş - Şanlıurfa ZTK maçının saatini ve kanalını araştırmaya başladı. İşte maçın detayları...
Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı ne zaman?
Vodafone Park'ta gerçekleşecek olan müsabaka, 21 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 21:00'da başlayacak.
A Spor üzerinden canlı yayınlanacak olan mücadeleyi Burak Pakkan yönetecek.