Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini yeniledi Beşiktaş, kulübün altyapısından yetişen genç yıldız adayı Semih Kılıçsoy ile 2028'e kadar sözleşme uzattığını açıkladı.

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ensonhaber.com

17 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 29 puanla zirvenin 15 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta, devre arası transfer dönemi öncesinde iç transferde sıcak bir gelişme yaşandı.

Bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, kulübün altyapısında yetişen ve bu sezon forma şansı bulmaya başlayan genç futbolcu Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.

Sözleşmesi uzatıldı

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulübümüz; gelişimini Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde tamamlayan, 2021 yılından bu yana giydiği formamızı başarıyla terleten, gelecekte de Beşiktaşımızın kazanacağı başarılarda pay sahibi olacağına inandığımız Semih Kılıçsoy’un sözleşmesini 2027-28 sezonu sonuna kadar uzattı.

"Gençlerimize çok değer veriyoruz"

Semih Kılıçsoy, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba’nın katılımıyla yeni sözleşmeyi imzaladı.

Semih Kılıçsoy’a yeni dönemde başarılar dileyen Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, şunları söyledi:

Genç futbolcumuzla sözleşmemizi 2028 yılında kadar uzattık. Onlar bizim bugünümüz, yarınımız, geleceğimiz. Gençlerimize çok değer veriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Semih’ten beklentimiz çok yüksek. Örnek bir futbolcu olsun, çok çalışsın ve disiplinli olsun. Beşiktaşımıza katkı sağlasın. Altyapıyla ilgili düşüncelerimizin ne kadar haklı olduğunu herkese göstersin.

"Çok mutluyum ve gururluyum"

Semih Kılıçsoy da "Başkanımız Hasan Arat’a ve Samet Aybaba’ya çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ve gururluyum." sözleriyle duygularını paylaştı.

2 gol kaydetti

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 resmi maçta süre bulabilen 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.