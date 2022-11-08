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- Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 08.11.2022 - 12:51
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında TFF 2. Lig Kırmızı grup takımlarından Serik Belediyespor'u konuk edecek. Maçın detayları araştırılmaya başladı.
Futbolseverler Beşiktaş ve Serik Belediyespor takımları arasında oynanacak maç hakkında internette araştırma yapmaya başladı. Beşiktaş'ın rakibi olan Serik Belediyespor TFF 2. Lig kırmızı grupta 6. sırada bulunuyor.
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu oynadığı Galatasaray maçını deplasmanda 2-1 kaybederek taraftarını üzdü. Şenol Güneş yönetiminde 3. maçına Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Serik Belediyespor ile çıkacak olan Beşiktaş kupada tur atlayarak moral depolamak istiyor.
Peki Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri..
Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı ne zaman oynanacak?
Beşiktaş - Serik Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı 9 Kasım Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Turgut Doman yönetecek.
Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.