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Beşiktaş, siftah peşinde

Beşiktaş, siftah peşinde Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, rakibini mağlup ederek bu sezon ilk kez büyük bir maçtan galip ayrılmak istiyor. Siyah-beyazlılar, ligin ilk yarısında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı müsabakaları kaybetmişti.