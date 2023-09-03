Beşiktaş - Sivasspor - CANLI SKOR
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4' Onur Bulut sol kanattan içeriye girmek istese de topun kontrolünü kaybetti ve top auta çıktı.

3' Rosier, Chamberlain'in pasıyla ceza sahası içinde buluştu ancak top kalecide kaldı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u ağırlıyor.

Park'ta 19.15'te başlayan karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetiyor.. Mücadele beIN Sports'ta canlı yayınlanıyor.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Chamberlain, Gedson, Muleka, Rashica, Aboubakar

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, N'jie, Gerson, Manaj