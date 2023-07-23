Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, istifa kararı aldı

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Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile kulübü arasında yollar ayrılma noktasına geldi.
"Görevimden istifa etmeyi düşünüyorum"
Basında çıkan istifa iddialarının ardından Ceyhun Kazancı, NTV Spor muhabiri Övünç Özdem'e, "Görevimden istifa etmeyi düşünüyorum. Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile görüşüp planlamasını yapacağım.” açıklamasını yaptı.
Beşiktaş taraftarı, transfer döneminde yıldız isimlerin transfer edilmemesi nedeniyle sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya tepki göstermişti.
Temmuz 2021'de Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü olan Kazancı, 2022'de ise sportif direktörlük görevine getirilmişti.