Beşiktaş taraftarından 18 Mart'a özel pankart Beşiktaş tribünleri, İstanbulspor maçı öncesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne özel bir pankart açtı.

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan mücadele öncesinde Beşiktaş taraftarı tribünleri tıklım tıklım doldurdu.

Siyah-beyazlı futbolseverler, maç öncesinde anlamlı bir pankart açtı.

"Kahramanlık ruhumuzda var"

Çanakkale Zaferi'nin 108. yılına özel olarak hazırlanan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı pankartta şu ifadeler yazıldı:

"Kahramanlık ruhumuzda var, Çanakkale Zaferi'nin 108. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz."

Siyah-beyazlı taraftarların açmış olduğu bu pankart sosyal medyaada büyük beğeni topladı.