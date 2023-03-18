Beşiktaş taraftarından 18 Mart'a özel pankart

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan mücadele öncesinde Beşiktaş taraftarı tribünleri tıklım tıklım doldurdu.
Siyah-beyazlı futbolseverler, maç öncesinde anlamlı bir pankart açtı.
"Kahramanlık ruhumuzda var"
Çanakkale Zaferi'nin 108. yılına özel olarak hazırlanan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı pankartta şu ifadeler yazıldı:
"Kahramanlık ruhumuzda var, Çanakkale Zaferi'nin 108. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz."
Siyah-beyazlı taraftarların açmış olduğu bu pankart sosyal medyaada büyük beğeni topladı.