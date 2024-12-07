Beşiktaş taraftarından Cenk Tosun'a tepki!

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Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Dolmabahçe'de oynanan dev derbi öncesinde ise ev sahibi siyah-beyazlı taraftarlar, eski oyuncuları Cenk Tosun'a tepki gösterdi.

CENK TOSUN'A TEPKİ

Stadyumu dolduran Beşiktaşlı futbolseverler, milli futbolcuya "Pembe tezkere, pembe tezkere, Cenk Tosun'a pembe tezkere!" tezahüratlarında bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarlar, benzer tezahüratı yıllar önce Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tümer Metin için de söylemişti.

BEŞİKTAŞ'TA 7 SEZON OYNADI

Beşiktaş formasını toplamda 7 sezon giyen Cenk Tosun, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atmıştı.