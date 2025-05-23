Beşiktaş taraftarından Cristiano Ronaldo pankartı

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Geçtiğimiz hafta ortaya atılan bir iddia Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırmıştı.

İngiltere basınından Mirror, “Cristiano Ronaldo’nun oynamayı düşündüğü takımlar arasında Beşiktaş da var” diye haber yapmasıyla siyah-beyazlı taraftarlar, bu transfer bir rüya olmasına rağmen büyük heyecan yaşadı.

Çılgınlık sosyal medyaya sıçradı ve Ronaldo’ya binlerce “Come to Beşiktaş” ‘tweet’i atıldı.

ADALI ESPRİYLE CEVAP VERSE DE TARAFTAR VAZGEÇMİYOR

Başkan Serdal Adalı, taraftarın gerçekleşmesi mümkün olmayan bu isteğini tebessümle karşıladı.

Adalı konuyla ilgili, "Deniz tarafındaki kalenin altında petrol buldum. Ronaldo ile birlikte Messi'yi de alacağım." ifadelerini kullanarak espri yaptı.

PORTEKİZ KONSOLOSLUĞU VE STADIN ÖNÜNDE PANKART AÇTILAR

Siyah-beyazlı taraftarlar, dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo için dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Bir grup Beşiktaş taraftarı, İstanbul'daki Portekiz Fahri Konsolosluğu ve Tüpraş Stadyumu önünde toplandı ve "Come To Beşiktaş Ronaldo" yazılı pankart açarak Portekizli süper yıldıza mesaj gönderdi.