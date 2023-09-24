Beşiktaş taraftarından Jean Onana'nın paylaşımına tepki! Beşiktaşlı taraftarlar, Kayserispor maçının kadrosuna alınmayan Jean Onana'nın paylaşımına tepki gösterdi. Kamerunlu oyuncu, maç saatinde eski takımı Lens'in lig maçını izlerken fotoğraf yayınladı.

ensonhaber.com

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Lens'ten 4.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Jean Onana'dan Kayserispor maçı öncesinde flaş bir paylaşım geldi.

Geldiği günden bu yana performansıyla eleştirilerin odağında olan ve Kayserispor karşılaşmasında kadroya alınmayan Onana, sosyal medya hesabından eski takımı Lens'in maçını izlediği bir fotoğraf yayınladı.

Taraftar tepki gösterdi

Siyah-beyazlı taraftarlar, Kayserispor maçına kısa bir süre kala böyle bir paylaşım yapması nedeniyle Kamerunlu oyuncuya büyük bir tepki gösterdi.

6 milyon euro piyasa değerine sahip olan 23 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasıyla 6 resmi maçta forma giyerken, 1 asist yaptı.

İşte Onana'nın paylaşımı: