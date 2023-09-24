Beşiktaş taraftarından Jean Onana'nın paylaşımına tepki!

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Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Lens'ten 4.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Jean Onana'dan Kayserispor maçı öncesinde flaş bir paylaşım geldi.
Geldiği günden bu yana performansıyla eleştirilerin odağında olan ve Kayserispor karşılaşmasında kadroya alınmayan Onana, sosyal medya hesabından eski takımı Lens'in maçını izlediği bir fotoğraf yayınladı.
Taraftar tepki gösterdi
Siyah-beyazlı taraftarlar, Kayserispor maçına kısa bir süre kala böyle bir paylaşım yapması nedeniyle Kamerunlu oyuncuya büyük bir tepki gösterdi.
6 milyon euro piyasa değerine sahip olan 23 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasıyla 6 resmi maçta forma giyerken, 1 asist yaptı.
İşte Onana'nın paylaşımı: