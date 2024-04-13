Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın sesleri Beşiktaş taraftarı, Samsunspor karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından teknik direktör Fernando Santos'a tepki gösterirken, eski çalıştırıcıları Sergen Yalçın hakkında tezahüratta bulundu.

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Süper Lig'de 32. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Samsunspor'u ağırladı.

Bu müsabaka 1-1'lik eşitlikle noktalandı ve taraflar puanları paylaştı.

Dolmabahçe Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çaldı.

Siyah beyazlıların maçtaki golü 18. dakikada Semih Kılıçsoy'dan geldi. Karadeniz temsilcisinin tek sayısını ise 68'de Emre Kılınç kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 48'e, Samsunspor ise 38'e yükseltti.

Beşiktaş taraftarından Santos'a istifa çağrısı

Maçın son dakikalarından ise siyah-beyazlı tribünlerden flaş bir tezahürat yükseldi.

Beşiktaş taraftarı, Portekizli teknik adam Fernando Santos'u istifaya çağırdı.

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta hanesine sadece 2 puan yazdırabilen Beşiktaş'ta taraftarlar, Portekizli çalıştırıcıya tepki gösterdi.

Taraftarlar, müsabakanın 1-1 girilen son dakikalarında "Santos istifa" şeklinde tezahüratlar yaptı.

Sergen Yalçın sesleri yükseldi

Dolmabahçe'de tribünleri dolduran futbolseverler daha sonra ise eski çalıştırıcıları Sergen Yalçın hakkında tezahürat yaptı.

Taraftarlar, Antalyaspor'da görev yapan başarılı teknik adamın siyah-beyazlı takımın başına geçmesi yönünde çağrıda bulundular.