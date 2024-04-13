Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Samsunspor ile berabere kalarak kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Santos'un görevine son verildi.

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Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin golünü 18. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.

Samsunspor'un golünü ise 68. dakikada Emre Kılınç attı.

Bu sonuçla ligde 6. kez berabere kalan Beşiktaş, puanını 48'e çıkardı. 8. beraberliğini yaşayan Samsunspor ise puanını 38 yaptı.

Beşiktaş sıradaki maçında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Samsunspor ise Adana Demirspor'u konuk edecek.

Fernando Santos dönemi sona erdi

Bu müsabakanın ardından ise Beşiktaş'ta bir veda yaşandı.

Siyah-beyazlılar, Portekizli teknik adam Fernando Santos'la yolların ayrıldığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Futbol A takımımızın teknik sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır.

Beşiktaş, kariyeri 16 maç sürdü

Beşiktaş'ta Ocak ayında göreve başlayan Fernando Santos, takımın başında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 16 maça çıktı.

Beşiktaş, Santos yönetiminde çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Takım Serdar Topraktepe'ye emanet

Beşiktaş'ta Santos sonrası görev Serdar Topraktepe'nin olacak.

Topraktepe, Rıza Çalmbay sonrası da Santos gelene kadar görevi yürütmüştü.