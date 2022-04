Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael: Sezon bizim için yeni başlıyor

Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, Alanyaspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Alanyaspor'u ağırlayan Beşiktaş mücadeleden 4-1 galip ayrılarak kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, Alanyaspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Sezon bizim için yeni başlıyor"

Trabzonspor maçına oranla daha sabırlı oynadıklarını, kalan tüm maçlarda daha enerjik olmaları gerektiğini belirterek "Taraftarımıza teşekkür ederim atmosfer harikaydı. Futbol tutku işi, taraftarsız futbol olmaz. Trabzonspor maçına göre daha sabırlı olmalıydık. İlk golü erken bulduk, işler kolaylaştı. İkinci yarıda oyunu iyi şekilde tuttuk. Enerjik ve tutkulu oynamalıyız. Sezon bizim için yeni başlıyor, bunu takıma söyledim. Önce dinleneceğiz, sonra maça hazırlanacağız. Sezon sonu nerede olacağımızı göreceğiz" diye konuştu.

"Hafta hafta daha iyi olacağız"

Her hafta performanslarını daha yukarı çekeceklerini belirten Fransız teknik adam, "Her maç ayrı senaryo. Hafta hafta daha iyi olacağız. Her maça ayrı ayrı çalışacağız. Hafta sonuna daha çok var. Beş oyuncu değişikliği de bizim için çok önemli, sahadaki enerjiyi tutmamızı sağlıyor." sözlerini kullandı.