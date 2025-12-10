Fenerbahçe'nin Brann maçı kamp kadrosu açıklandı

- Fenerbahçe, Brann ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için kamp kadrosunu açıkladı.
- Kırmızı kart cezalısı Jhon Duran ve sakat oyuncular Çağlar Söyüncü, Nelson Semedo kadroya alınmadı.
- Ağrıları olan Marco Asensio da Norveç'e götürülmedi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında yarın TSİ 23.00’te Norveç temsilcisi Brann’ın konuğu olacak.
Sarı-lacivertlilerin bu müsabaka için kamp kadrosu da açıklandı.
Kırmızı kart cezalısı olan Jhon Duran, sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo kafilede yer almadı.
Öte yandan ağrı hissettiği için riske edilmeyen Marco Asensio da Norveç’e götürülmedi.
FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun belirlediği kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
Ederson, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Haydar Karataş, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri