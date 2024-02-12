Beşiktaş, TFF'ye çıkarma yaptı! Adalet istiyoruz Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Beşiktaş, Riva'ya giderek Mehmet Büyükekşi ile hakem kararlarıyla alakalı görüşme gerçekleştirdi.

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Süper Lig'de Beşiktaş, iyi bir pozisyonda bulunmuyor...

Şampiyonluktan oldukça uzaklaşan siyah-beyazlılar, son dönemdeki hakem yönetiminden ise memnun değil.

Bir süredir Riva'ya gitmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, Antalyaspor maçının ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez ise görüşmeye dair bazı açıklamalar yaptı.

Bugün TFF Başkanımız sağ olsun, yaptığımız toplantıda kendine ifade ettiğimiz konu şu; VAR ile alakalı problemlerden bahsettik, ciddi sorunlardan bahsettik. Karşılıklı notlar aldık. Bundan sonraki süreçlerde lütfen bu konunun üzerine eğilinmesi gerektiğini ilettik. Çok ciddi bir emek ve mücadele var. En zorlu dönemde bizler Beşiktaş'ın adamıyız. Mücadele veriyoruz. Türk futboluna fayda sağlamaya çalışıyoruz. Tek isteğimiz eşitlik ve adalet. Bizim var ya, 'Şerefimizle oynayıp Hakkımızla kazanmak', bizim tek mücadelemiz bu. Beşiktaş'ın tek isteği bu. Bundan sonra her şeyin daha güzel olacağına inanıyoruz.

"Adalet ve eşitlik kapsamında güzel şeyler olacağına inanıyoruz"

"TFF'ye birçok kulüp görüşmeye geldi, bireysel görüşmelerle sorunların çözüleceğine inanıyor musunuz?" sorusuna Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, şu cevabı verdi: