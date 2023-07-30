Beşiktaş, Tirana maçı hazırlıklarını sürdürdü UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Tirana ile Arnavutluk'ta karşılaşacak olan temsilcimiz Beşiktaş, çalışmalarına devam etti.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında KF Tirana ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, denge ve kuvvet çalışmasıydı. Isınma ve stretching çalışmalarıyla başlayan idman; kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı. Basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürdü.

Çalışmalar sürecek

Siyah-beyazlılar, KF Tirana maçının hazırlıklarına, bu akşam saat 19.00’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.