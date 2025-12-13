Abone ol: Google News

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yayınlama Tarihi: 13.12.2025 16:06
  • Sergen Yalçın yönetimindeki idman kondisyon ve taktik odaklıydı.
  • Antrenman, ısınma koşuları, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmaları ile sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

KONDİSYON VE TAKTİK ÇALIŞMASI YAPILDI

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

TOP KAPMA VE TAKTİKSEL ÇALIŞMAYLA SONA ERDİ 

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapmanın ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi.

