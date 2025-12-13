- Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
- Sergen Yalçın yönetimindeki idman kondisyon ve taktik odaklıydı.
- Antrenman, ısınma koşuları, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmaları ile sona erdi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
KONDİSYON VE TAKTİK ÇALIŞMASI YAPILDI
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
TOP KAPMA VE TAKTİKSEL ÇALIŞMAYLA SONA ERDİ
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapmanın ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi.