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    Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Beşiktaş ile Trabzonspor Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya geliyor.Dev maçın detayları merak uyandırdı..
    • 14.10.2022 - 09:54
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    Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş - Trabzsonpor derbisi heyecanı yaşanacak.Futbolseverler maçın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.

    Dev karşılaşma öncesi Beşiktaş 9 maçta topladığı 18 puan ile 2. sırada yer alırken Trabzsonspor 9 maç sonunda topladığı 17 puan ile 7. sırada yer alıyor.

    Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde 99. kez karşı karşıya gelecek.Oynanan maçların 37'sini Beşiktaş kazanırken Trabzonspor 36 galibiyet aldı.İki takım arasında oynanan 25 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

    Peki Beşiktaş-Trabzonspor derbisi ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte derbinin detayları..

    Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak?

    Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor derbisi 16 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

    Beşiktaş-Trabzsonspor derbisi beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


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