Beşiktaş, transfer komitesi kurma kararı aldı Beşiktaş Kulübü, kulüp kaynaklarını verimli kullanmak ve gerekli mevkilere doğru futbolcu transferleri yapmak adına futbol A takımıyla ilgili tüm iç ve dış transferlerde yetkili bir transfer komitesi kurulmasına karar verildiğini duyurdu.

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Beşiktaş Kulübü'nün 3 Aralık 2023'te yaptığı olağanüstü genel kurulunda Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geride bırakarak başkanlığa seçilmişti.

Siyah-beyazlı takımda Ahmet Nur Çebi yerine göreve gelen Arat, teknik direktörlük değişikliği yaparak Rıza Çalımbay'ın yerine Fernando Santos'u göreve getirmişti.

Portekizli çalıştırıcıya iyi bir kadro bırakmak isteyen yönetim, devre arasında Al Musrati ve Ernest Muci gibi önemli isimleri renklerine bağlamıştı.

30 haftası geride kalan Süper Lig'de toplanılan 46 puanla liderin 35 puan gerisinde kalan siyah-beyazlılar, gelecek sezon şampiyon olmak için çalışmalarına şimdiden başladı.

"Transfer komitesi kurulmasına karar verilmiştir"

Beşiktaş Yönetimi, bu doğrultuda iddialı bir kadro kurmak için iç ve dış transferlerde yetkili bir transfer komitesi kurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şöyle denildi: