Beşiktaş trübünlerinde Şenol Güneş pankartı Antalyaspor ile oynanan Süper Lig maçında Beşiktaş taraftarları, takımın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş'e duydukları sevgiyi yaptıkları pankart ile yansıttılar.

Süper Lig'in 33. haftasında son dönemlerin formda ekibi Beşiktaş'la Nuri Şahin'in öğrencileri Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Antalya'da oynanan mücadele öncesinde tribünler maçı izlemek için yerlerini aldı. Takımları Beşiktaş'ı desteklemek için deplasman tribününe giden siyah-beyazlı taraftarlar ise ilginç bir pankart açtı.

"Şampiyon yap bizi cehennemde yak bizi"

Beşiktaşlı futbolseverler, göreve geldiği günden bu yana başarılı sonuçlara imza atan teknik direktör Şenol Güneş'e yaptıkları pankart ile destek verdi.

Tribünde yer alan pankartta ise "Şampiyon yap bizi cehennemde yak bizi" ifadeleri yer aldı.