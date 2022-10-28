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Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 12. hafta!

Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 12. hafta!

Beşiktaş, bu hafta Vodafone Park'ta Ümraniyespor'u konuk edecek. Peki Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...