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- Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 12. hafta!
Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 12. hafta!
- 28.10.2022 - 13:15
Geçtiğimiz hafta Hatayspor ile karşılaşmasında aldığı mağlubiyetle taraftarlarını üzen Beşiktaş, galibiyet için sahaya çıkacak.
Puan sıralamasında zirve yarışını kaybetmek istemeyen Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'la tekrar anlaşma sağlayan Şenol Güneş'in, Ümraniyespor karşılaşmasında takımın başında olması bekleniyor.
Siyah-beyazlılar heyecanla karşılaşmayı bekliyor. Peki Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman?
Süper Toto Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş ve Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşma 30 Ekim Pazar günü saat 17.00’da oynanacak.
Maç hangi kanalda yayınlanacak?
Vodafone Park'ta gerçekleşecek olan Beşiktaş Ümraniyespor maçı beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.
Beşiktaş Ümraniyespor karşılaşmasının biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükendi.