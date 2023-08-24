Beşiktaş ve Emre Kocadağ, PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş’ın Süper Lig'in 2. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Pendikspor müsabakası sonrasında yaptıkları açıklamalardan dolayı Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ile siyah-beyazlı kulüp, PFDK’ya sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Kulübünün, sosyal medya hesabındaki paylaşımında sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi.
Emre Kocadağ'ın da aynı gerekçelerle disipline gönderildiği aktarıldı.
"PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"
Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaş Kulübü’nün 23.08.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarda yer alan 'Sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve 'Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Beşiktaş Kulübü idarecisi Emre Kocadağ’ın 23.08.2023 tarihinde kulüp resmi youtube hesabından yayınlanan açıklamalarında yer alan 'Sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve 'Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar'nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.