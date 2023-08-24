Beşiktaş ve Emre Kocadağ, PFDK'ya sevk edildi Beşiktaş Kulübü ve Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

AA & Ensonhaber

Beşiktaş’ın Süper Lig'in 2. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Pendikspor müsabakası sonrasında yaptıkları açıklamalardan dolayı Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ile siyah-beyazlı kulüp, PFDK’ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Kulübünün, sosyal medya hesabındaki paylaşımında sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi.

Emre Kocadağ'ın da aynı gerekçelerle disipline gönderildiği aktarıldı.

"PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: