Emre Kocadağ: Giden 2 puanımızın sorumlusu TFF ve MHK'dir Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Pendikspor maçındaki hakem tartışmalarıyla ilgili, Bizim 2 puanımız maalesef hakem hatası yüzünden gitti. Bunun sorumlulukları TFF, MHK'ya aittir" dedi.

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ensonhaber.com

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Pendikspor ile evinde 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı yönetiminden maçtaki hakem yönetimi hakkında tepkiler gelmeye devam ediyor.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Pendikspor maçında Omar Colley'in iptal edilen golü hakkında açıklamalarda bulundu.

"MHK'den beklenmedik demeyeceğim, alışılagelmiş konuyla alakalı serzenişimiz oldu"

Emre Kocadağ sözlerine şu şekilde başladı:

Pendikspor maçında yine federasyondan ve MHK'den beklenmedik demeyeceğim, alışılagelmiş konuyla alakalı serzenişimiz oldu. Maçtan sonra hakemlerle ilgili geri bildirim formu var, MHK'ye başvurduk. Bize MHK Başkanı imzasıyla bir geri dönüş oldu. Şunu söylüyorlar özette, yan hakemin durduğu nokta doğru ama bayrağı kaldırması, pozisyon tamamlanmadan önce yanlış, VAR protokolüne göre. VAR hakeminin izleyeceği doğru açıda görüntü yokmuş.

"TFF, her zaman teknolojinin şovunu çok iyi yapıyor"

Yaşanan pozisyonun bir hata olmadığını ifade eden Kocadağ, şunları dedi:

TFF, her zaman teknolojinin şovunu çok iyi yapıyor, bu konuda dünya standartlarıyla yarıştığımızı söylüyor, bize hava atıyor. Bu yaşanan bir rezalettir. Bu bir rezalet. Ben TFF'nin, yayıncı kuruluşun görüntü noktasında verdikleri cevabı kabul etmiyorum. Biz taraftar görüntülerinden top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi tartışmasını belirlemeye çalışmamız kadar rezil bir durum olamaz. Bu kadar milyon milyon eurolara adam geliyor. Bu rezil durum açıklanamaz. Görüntü olayı başlı başına rezalet. MHK başkanının kabul ettiği bir hata var, yan hakemin erken kaldırdığı bayrak. Bu bir hata denebilir ama hata değil art niyet, kötü niyet.

"Beşiktaş camiasının ayarlarıyla oynamasınlar"

Galatasaray'a ve Erden Timur'a göndermede bulunan Emre Kocadağ, şu sözleri sarf etti:

Bunun başka açıklaması yok. Bu kolu o kaldırtmıyor, bu kolu ona kaldırtanlar belli. Bu kolu onu kaldırtanlarla, bu kamerayı oraya yerleştirmeyenler bu grubun parçası. Hiçbir farkları yok. Bizim 2 puanımız maalesef hakem hatası yüzünden gitti. Bunun sorumlulukları TFF, MHK'ya aittir. Biz Beşiktaş olarak, özellikle ben başkaları gibi 'Elimizde belge, bilgi var, açıklarsak kötü olur' falan gibi boş atıp dolu tutma maceralarına girmeyiz. Bunun hesabını Beşiktaş sorar. Bizler bunun takipçisi olacağız. MHK Başkanı 'hata yaptık' diye geçiştiremez. Hatayı yapanın cezasını vermek durumunda. Bir kez daha yaşandı bu kamera skandalı. 'Kameramız yoktu orada' denildi cevap olarak. Görüntü yok bahanesine sığınmasınlar, bunu kabul etmiyoruz. Beşiktaş camiasının ayarlarıyla oynamasınlar.

"Beşiktaş taraftarı iyi niyetle başarılı olmasını ister"

Taraftarın eleştirilerini anladığını belirten Emre Kocadağ, şu ifadeleri kullandı:

Devre arasında iyi anlamda transferler yaptık. Weghorst gibi kiralık bir oyuncudan para kazanıp Manchester United'a gönderdik. Aboubakar gibi Beşiktaş camiasına mal olmuş, gelmesi imkansız denen bir oyuncuyu aynı hafta İstanbul'a getirdik. Bunun takdirini görmedik. Ancak, transfer noktasında bizim olduğumuz dönemde Boateng'ten başlayıp bugüne, yıldız oyunculardan bahsediyorum özellikle, Avrupa'da 2 lira alan oyuncuya 8 lira vermedik. Biz buraya dünya yıldızlarını getirdik. Bu yıldızlar buraya maliyetinin yarısına, dörtte birine geldi. Bu konuda biz başarısızız değil. Sosyal medyadaki manipülasyonun sirayet ettiği noktalar var. Beşiktaş taraftarı iyi niyetle başarılı olmasını ister, onları gayet iyi anlıyorum. Ben de Beşiktaş taraftarıyım. En büyük amacımız Beşiktaş şampiyon olsun, mutlu olsun. Beşiktaş bir oyuncuya 15-20 milyon euro vermedi diye eleştiri yapmak, camianın kelli felli insanlarının kendisine nema yapması, sosyal medyada 3-5 retweet fazla alacağım diyen insanları anlayamam. Bunlar camiaya hizmet etmiyor.

"Pendikspor maçında hakem tarafından durdurulmuşuz"

Hakemler tarafından durdurulduklarını söyleyen Kocadağ, açıklamalarına şöyle devam etti:

Pendikspor maçında hakem tarafından durdurulmuşuz. Taraftarın tepki vermesi gereken yer hakemdir, federasyondur. Türkiye'nin en ateşli taraftarı biziz diyorsak Pendikspor maçındaki tepki hakeme mi olmalı, yönetime mi? Taraftar şapkasını önüne koyup düşünecek. Sosyal medyada para harcayarak kendini popüler yapan, Beşiktaş'ın kendisini çok istediğini düşünenler var. Sosyal medyadaki rüzgarla yola çıkıp yolda kalanları Türkiye çok gördü. Onlara kapılmasın. Bir dertleri varsa Beşiktaş'ın mali kongresi eylül ekimde, sonra genel kurul var. Divan Kurulu'na gelip Beşiktaş'ın sorunları nedir onları ortaya koyacaksınız, sorun var diyorsanız. Beşiktaş'ta son 10 yılda icra memurları 2 defa kapıya dayandı. Maaşlar 7-8 ay ödenmedi. Ahmet Nur Çebi en önde, ben de arkasından girdim kapıdan. O gün semtten geçmeyenler, 2-3 retweet alacağım diye kimsenin kafasını bulandırmasınlar. Beşiktaş camiasının çok önemli insanları var. İstişare edilmesi gereken yer kurullardır, sosyal medya değildir.

"Bir tane Beşiktaşlı dijital medya platformu olan yer yok"

Dijital medyanın Fenerbahçeli ve Galatasaraylı olduğunu belirten, Emre Kocadağ, şu açıklamayı yaptı:

Dijital medyanın sahiplerine bakın, hepsi ya Galatasaraylı ya Fenerbahçeli. Bir tane Beşiktaşlı dijital medya platformu olan yer yok. Bunlar Beşiktaş'ın iyiliğini istemiyor. Taraftarımız neden bunların peşinden gidiyor. Beşiktaşlı iş adamları bir yer kursunlar. Haklı olan haklılığınhı ispat etmek için sosyal medyaya para harcamak zorunda. Ben para vermek istemiyorum. Hedefleri olan insanlar, iş yapanları böyle aşağı çekmeye çalışıyor. Prim vermemek iyi insanların elinde.

"Seçim gündemimiz yok"

Seçim gündeminin olmadığını söyleyen Kocadağ, şu değerlendirmeyi yaptı:

Seçim gündemimiz yok. İşimizin başındayız. İşimizi de iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Yeter ki camia destek olsun, destek göstersin. Biz kimseye boyun eğmeyiz, pabuç bırakmayız. Beşiktaş'ın hakkını yemek isteyenden hesap sorarız. Beşiktaş'ın 1 kuruşunu kimseye boşu boşuna vermeyiz.

"Bu parayı verecek biri varsa çıksın"

Anderson Talisca ve Sergio Ramos hakkında ise Asbaşkan, şunları söyledi:

Taraftar için iş yapıyoruz. Taraftarın isteği başımızın üstünde. Taraftarın Talisca'ya karşı bir isteği varsa görmezden gelme gibi bir durumumuz olmaz. Görmezden gelmedik. Rakipler alacak, oraya gidecek buraya gidecek. Taraftarın bir isteği var, Talisca para için başka bir camiaya gitme refleksi gösterirse, Beşiktaş taraftarı zaten bunu kabul etmez, istemez. Oyuncunun Türkiye'ye gelme durumu olursa girişim yapmayız demiyoruz ama oyuncu dün oynamış, gollerini atmış, başarılı. Böyle bir durum olursa takipteyiz zaten. Şu an öyle bir durum gözükmüyor.

Sergio Ramos ile ilgili yüksek bir meblağ var. Vergiler hariç yıllık 15 milyon euro civarı bir meblağ var. Bu transferleri niye yapmıyorsunuz diye kızanlar var. Kimse kusura bakmasın. Biz burada icra dosyaları kapatmaya uğraşıyoruz. Ödenmeyen maaşları ödüyoruz. Bu kulübe sahip çıkan insanlar, popülist transfer yapacaklara burayı bırakmaz. Kimse bu beklenti içinde olmasın. Sorun varsa sorunu ve çözümü ortaya koysunlar. Bu parayı verecek biri varsa çıksın.

"Biz 'Feda' yaşadık, 'Bırakmam Seni' dönemi yaşadık"

Beşiktaş'ın maddi anlamda zor dönemlerden geçtiğini hatırlatan Kocadağ, şu ifadelerde bulundu:

Biz 'Feda' yaşadık, 'Bırakmam Seni' dönemi yaşadık. O dönemde yapılan bağışlar ortada. Şu an 'Transfer için para vereceğim' diyen bir Allah'ın kulu olmadı. Öyle bir talebimiz de zaten kimseden olmadı. Başka takımlarda bu var. Futbol, çok ciddi kirli işlerin döndüğü bir yer. Federasyonun, bir araştırma yapması lazım. Bu insanlar kim, kimlerle oturup kalkıyor? Bu transferleri yapan, ismini açıklamak istemeyen hayırsever vatandaşlar kim? Onları da bir görelim. Niye vermişler bu paraları, ne şekilde gösteriliyor bu transferler. Bu soruların cevabını ben arayamam. Devletimiz, bu soruların cevabını zaten biliyordur. Yeri gelince açıklar. Bizim yapabileceğimiz takip etmek.

"Transfer yapacağız"

Emre Kocadağ son olarak transfer yapacaklarını duyurdu.