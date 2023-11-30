Beşiktaş ve Fenerbahçe, Konferans Ligi arenasında UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta maçlar geldi çattı. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe de bu akşam sahaya çıkacak.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe 5. hafta maçlarına çıkacak.

Elendiği kesinleşen Beşiktaş ve liderliğini korumak isteyen Fenerbahçe'nin mücadelesi aynı saatte olmayacak. İşte detaylar...

Beşiktaş - Club Brugge maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında perşembe günü (bugün) sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Sloven hakem David Smajc'ın yöneteceği maç, Exxen platformundan canlı yayımlanacak.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, bir puanla 4'üncü ve son sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı takım, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olduğu 4. hafta müsabakasının ardından gruptan çıkma şansını yitirmişti.

Üç galibiyet ve bir beraberlik sonucunda hanesine 10 puan yazdıran lider Club Brugge ise gruptan çıkmayı garantiledi.

İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Aytuğ, Tayfur, Hadziahmetovic, Muleka, Gedson, Chamberlain, Cenk, Aboubakar

Club Brugge: Mignolet, Buchanan, Mechele, Spileers, Cuyper, Vetlesen, Onyedika, Nielsen, Zinckernagel, Thiago, Ferran Jutgla

Nordsjaelland - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Right to Dream Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jeremie Pignard yönetecek. Karşılaşma, Exxen platformundan canlı yayımlanacak.

Avrupa'da bu sezon oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, Danimarka'dan galibiyet veya beraberlikle dönerek gruptan çıkmayı hedefliyor.

Muhtemel 11'ler

Nordsjaelland: Andreas Hansen, Villadsen, Kian Hansen, Nagalo, Frese, Diomande, Tverskov, Svensson, Nygren, Ibrahim Osman, Ingvartsen.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Crespo, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, İrfan Can, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Szymanski, King, Batshuayi