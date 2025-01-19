Beşiktaş ve Samsunpor'dan karşılıklı açıklamalar

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Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar ligdeki son 4 maçındaki 3. beraberliğini aldı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, maçın ardından sert açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, teknik direktörleri Thomas Reis için Beşiktaş'tan menajerler aracılığıyla teklif geldiğini de açıkladı.

BEŞİKTAŞ'IN YANITI GECİKMEDİ

Yüksel Yıldırım'ın sözleri sonrası Beşiktaş, kulübün internet sitesi üzerinden bir açıklama paylaştı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, bir televizyon kanalına verdiği röportajda Kulübümüz hakkında haddini aşan ifadeler kullanmıştır.



İlk olarak belirtmek isteriz ki Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır.



Dolayısıyla Reis için ne kulübüyle ne de kendisi ya da menajeriyle doğrudan ya da dolaylı herhangi bir görüşme gerçekleştirilmemiştir.



Maç sonrasındaki basın toplantısında ilgili antrenör, kulüp başkanını yalanlayarak bu konuda en güzel cevabı vermiştir.



Başka bir takımın taraftarı olmasıyla bilinen ve şu anki Samsunspor Başkanı sıfatıyla bugün ağırladığımız Yüksel Yıldırım, takımının kazandığı bir puanın verdiği coşkuyla haddini aşan, terbiye sınırlarını zorlayan ifadeler kullanmıştır.



Yüksel Yıldırım'ın kendi teknik direktörü tarafından yalanlanan açıklamalarının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz.

SAMSUNSPOR: HAKEM KARARLARI DENGEYİ BOZDU

Samsunspor'dan yapılan açıklamada ise Beşiktaş maçında hakem kararlarının mücadeledeki dengeyi ciddi şekilde bozduğu belirtildi.

Hakemin kötü performans sergilediği iddia edilen açıklamada, "Beşiktaş ile oynadığımız Süper Lig karşılaşmasında maalesef oldukça kötü bir hakem performansı sergilenmiştir Müsabakanın özellikle kritik anlarında tüm takdir haklarını rakibimiz lehine kullanmıştır. Hakem mücadeledeki dengeyi ciddi şekilde bozmuştur. Özellikle müsabakanın 64. dakikasında faulü gerektirecek bir müdahalenin bile tartışmalı olduğu pozisyonda futbolcumuz Rick Van Drongelen, müsabaka hakemi tarafından haksız bir şekilde ikinci sarı kartla oyundan ihraç edilmiştir. Bu karar, maçın sonucuna doğrudan etki etmiş ve sahadaki mücadelemizi olumsuz yönde etkilemiştir. Hakem performanslarının bu denli kötü seviyelere ulaşması futbolcularımızın sahada gösterdiği güzel ve etkili futbolun önüne geçmiştir. Bu durum, Türk futbolunun gelişimine zarar vermekte ve futbolda adalet anlayışına olan güveni zedelemektedir" ifadeleri kullanıldı.

Hakemlerin daha adil bir yönetim sergilenmesi istenen açıklamada şu görüşlere yer verildi: