Beşiktaş ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi Beşiktaş ve Trabzonspor'un da dahil olduğu 7 Süper Lig kulübü PFDK'ya gönderildi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçlardaki çeşitli ihlallerden dolayı Adana Demirspor, Konyaspor, Sivasspor, Beşiktaş, Ankaragücü, Samsunspor ve Trabzonspor'u disipline verdi.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' maddesi sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise 'talimatlara aykırı hareket ile hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareket ve hakaret' maddeleri nedeniyle disipline gönderildi.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kurula gönderilen isimler arasında yer aldı.

Trabzonspor antrenörleri PFDK'lık oldu

Trabzonspor antrenörleri Egemen Korkmaz, Mustafa Sarp ve Haluk Güngör de talimatlara aykırı hareketlerinden dolayı disipline sevk edildi.

Kayserispor görevlisi Muammer Kaya'nın sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı PFDK'ye sevki kararlaştırıldı.