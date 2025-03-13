Beşiktaş yönetimi satılmayacak isimleri belirledi: Geriye kalanlar gönderilecek

Haber Merkezi

Beşiktaş'ta yeni sezonun temelleri atılmaya başlandı.

Scout ekibinin başına getirilen Eduard Graf ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yapılan görüşmeler sonrası siyah-beyazlıların yola devam edeceği futbolcular belli oldu.

5 İSİM DIŞINDA GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Beşiktaş'ta Rafa Silva, Gedson Fernandes, Mert Günok, Kenny Arroyo ve Elan Ricardo yeni sezonda kesin olarak takımda tutulacak isimler.

Bu futbolcuların dışında kalanlara ise gelen teklifler değerlendirmeye alınacak.

YÜKSEK MAAŞLI İSİMLERE ÖNCELİK TANINACAK

Beşiktaş yönetiminin gönderilecek futbolcularda yüksek maaşlı isimlere öncelik tanıyacağı ifade edildi.

Yeni transfer hedeflerini de belirlemeye başlayan Beşiktaş'ın sezon sonuna doğru listesindeki isimler için de harekete geçeceği aktarıldı.