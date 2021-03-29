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- Beşiktaş'a bir kötü haber de Ajdin Hasic'den
Beşiktaş'a bir kötü haber de Ajdin Hasic'den
Milli takımlara giden Beşiktaşlı oyunculardan Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz koronavirüse yakalanırken, Ghezzal'ın ardından Ajdin Hasic de sakatlandı.
- Haber Merkezi
- 29.03.2021 - 23:54
Milli maç arası, Beşiktaş'a yaramadı. Koronavirüs testleri pozitif çıkan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz, yeni lig haftasında takımlarını yalnız bırakacak.
Siyah beyazlı ekipte talihsizlikler bununla da kalmadı.
GHEZZAL'DAN SONRA HASİC DE SAKATLANDI
Cezayir'in Zambiya ile 3-3 berabere kaldığı maçta ayak bileğinden sakatlanan Rachid Ghezzal’ın da antrenmana çıkmadığı öğrenildi.
Son olarak 19 yaşındaki Boşnak yıldız Ajdin Hasic, Karadağ ile oynanan U-21 Milli Takımı maçında sakatlandı.
Sol dizinden sakatlık yaşayan Hasic, sedye ile oyun alanının dışına çıkarıldı. Yıldız oyuncunun son durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.