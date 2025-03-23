Beşiktaş'a derbi öncesi Rafa Silva şoku

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Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına devam ediyor.

Siyah beyazlılar Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile bir hazırlık maçı yaptı.

HAZIRLIK MAÇINDA SAKATLANDI

Karşılaşmada ise Galatasaray derbisi öncesi siyah-beyazlı taraftarların yüreğini ağzına getiren bir pozisyon yaşandı.

Maçın 64. dakikasında Portekizli yapılan sert müdahaleler sonrası sakatlanarak oyundan çıktı.

DERBİ ÖNCESİ TARAFTAR İSYAN ETTİ

Bu pozisyonun ardından siyah beyazlı taraftarlar İstanbulspor oyuncusunu büyük tepki gösterdi.

Silva'nın sakatlığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken derbide oynayıp oynamayacağı netleşmiş değil.