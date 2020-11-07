Beşiktaş'ı bekleyen zorlu fikstür

Gaziantep'e 3-1 yenilerek zirve yarışının iyice gerisinde kalan Beşiktaş'ı, önümüzdeki 4 haftada birbirinden zorlu maçlar bekliyor.

Süper Lig'de çıktığı 7 maçta sadece 10 puan toplayabilen Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor.

Denizlispor ve Yeni Malatyaspor galibiyetleriyle umutlanan siyah-beyazlılar, Gaziantep'e 3-1 yenilerek zirve yarışının iyice uzağında kaldı.

4 MAÇ DA BİRBİRİNDEN ZOR

Milli maç arasının ardından 4 hafta üst üste zorlu maçlara çıkacak olan Kartal'ın alacağı sonuçlar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kaderini belirleyecek.

İlk olarak sahasında Başakşehir'i ağırlayacak olan Beşiktaş, ardından Kadıköy değlasmanına gidecek. 11. haftada belalısı Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan siyah-beyazlıların zorlu periyottaki son rakibi ise ligin flaş ekibi Alanyaspor olacak.

Başakşehir

Fenerbahçe (D)

Kasımpaşa

Alanyaspor (D)