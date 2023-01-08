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    Beşiktaş'ı Mert Günok sırtladı

    Beşiktaş'ı Mert Günok sırtladı

    Kasımpaşa maçında yaptığı kurtarışlarla galibiyetin mimarı olan Mert Günok, performansıyla Beşiktaş taraftarını mutlu etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2023 - 11:50
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    Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş kendi sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mğlup etti.

    Maçın adamı ise Beşiktaş'ın kaleci Mert Günok oldu.

    Kasımpaşalı futbolculara 5 net gol pozisyonunda geçit vermeyen file bekçisi, teknik heyeti ve taraftarları sevindirdi.

    Takımı ayakta tuttu

    Uzun süren sakatlığının ardından Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte takımın değişmez isimlerinden biri haline gelen Mert Günok, Adana Demirspor ve Gaziantep FK maçlarındaki kurtarışlarıyla da ön plana çıktı.

    Beşiktaş zorlu 3 maçtan 7 puan topladı ve lig yarışı sürdürdü.

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    "Elimden geleni yapıyorum"

    Maçın ardından konuşan Mert Günok, "Benim adıma güzel bir maç oldu. Hocamızın dediklerini yapmaya çalışıyorum ve elimden geleni yapıyorum. Düzeltmemiz gereken şeyler var ama en önemlisi 3 puandı. Eksiklerimizi giderip şampiyonluk yolunda daha iyi maçlar çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

    34 yaşındaki Mert Günok, Kasımpaşa maçının ardından sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

    Beşiktaş ı Mert Günok sırtladı #2

    Beşiktaş ı Mert Günok sırtladı #3

    Beşiktaş ı Mert Günok sırtladı #4


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