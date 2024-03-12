Beşiktaş'ı yenen Gaziantep FK'den galibiyet paylaşımı Haftanın kapanış maçında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Gaziantep FK'den galibiyet paylaşımı geldi.

ensonhaber.com

Gaziantep FK, Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Deian Sorescu ve 85. dakikada Denis Dragus kaydetti.

Fernando Santos ile 10. lig maçında 6. kez gol atamayan ve 46 puanda kalan Beşiktaş ligdeki bir sonraki maçında Antalyaspor'u konuk edecek.

Selçuk İnan yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılarak 31 puana yükselen Gaziantep FK ise Rizespor deplasmanına gidecek.

Galibiyet paylaşımı

Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK sosyal medya hesaplarından galibiyet paylaşımı yapıldı.

İşte o paylaşım: