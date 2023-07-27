Beşiktaş'ın almaktan vazgeçtiği Lyanco, Southampton'a geri döndü Beşiktaş'ın sakatlık riski nedeniyle sözleşme imzalamadığı Brezilyalı stoper Lyanco, Southampton-Bournemouth hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı. Savunma oyuncusunun gösterdiği performans dikkat çekti.

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Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren İngiltere Championship ekibi Southampton, Bournemouth ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bu mücadele Bournemouth'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu maçta ise Beşiktaş'ın transfer için İstanbul'a getirdiği Lyanco ilk 11'de başladı.

Takımına geri dönmüştü

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Lyanco'nun sağlık kontrollerinde, diz kıkırdağında erime ve menisküsünde sakatlık tespit edildiği belirtilmişti.

Lyanco'nun ameliyat olması gerektiği ortaya çıkınca siyah-beyazlılar, oyuncunun sakatlığı sebebiyle belli sayıda maç kaçırması halinde sözleşme fesih talebinde bulunmuş, Lyanco ise bu talebi kabul etmemiş ve takımı Southampton'a geri dönmüştü.

Yaptığı iyi savunma dikkat çekti

Lyanco'nun, takımıyla kamp çalışmalarında da geride kalmasına rağmen Bournemouth ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de sahaya çıkması futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Bu mücadelede ise Lyanco'nun ortaya çıkan videosu sosyal medyada gündem yarattı. 26 yaşındaki oyuncunun rakibi karşısında yaptığı hırçın savunma çok kez konuşuldu.