Beşiktaş'ın bu hafta maçı var mı, kimle oynayacak?

Beşiktaş'ın bu hafta maçı var mı, kimle oynayacak?

Süper Lig'de heyecan sürerken ve maçlar peş peşe gelirken, "Beşiktaş'ın bu hafta maçı var mı, kimle oynayacak?" sorusu gündem oldu. Peki, Beşiktaş'ın bu hafta maçı var mı, kimle oynayacak?

Süper Lig'de heyuecan devam ediyor ve maçlar peş peşe sürüyor. Son zamanlarda yaşanan hakem hataları ise ligin fitilini iyice ateşlemiş durumda.

Geçtiğimiz günlerde VAR kayıtlarının paylaşılması, liderlik yarışı ve önümüzdeki derbi heyecanı..

Süper Lig'de her an değişen dengeleri takip etmekte zorlanan futbolseverler, bir yandan da kendi takımlarına odaklanmaya çalışıyor.

Dünya Kupası'nın ardından araya yetişmek için maçlar peş peşe oynanıyor ve heyecan ikiye katlanıyor.

Süper Lig'de ayrıca hangi maçların oynanacağı da günler öncesinden belli oluyor.Ancak listede Beşiktaş yer almadı.

Bu da, "Beşiktaş'ın bu hafta maçı var mı, kimle oynayacak?" sorusunu haliyle gündeme getirmiş oldu.

Peki, Beşiktaş'ın bu hafta maçı var mı, kimle oynayacak?

Beşiktaş'ın bu hafta maçı var mı, kimle oynayacak?

Süper Ligde 19 takım yer alıyor ve bu nedenle her hafta bir takım, haftayı pas geçiyor. Bu hafta bay geçen takım ise Beşiktaş olacak.

Beşiktaş bir sonraki maçını 7 Ocak 2023 Cumartesi günü Kasımpaşa ile Vodafone Park'ta oynayacak.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısındaki muhtemel 11'i

Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Wellinton, Umut Meraş; Gedson, Josef, Salih Uçan, N'Koudou, Cenk Tosun, Weghorst.