Beşiktaş'ın büyük maçlarda yüzü gülüyor

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Süper Lig’in 29’uncu haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti.

Büyük maçlardaki başarısını Galatasaray'a karşı derbide de gösteren Beşiktaş, ilk 5 sıradaki takımların kendi arasındaki puan durumunda 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 16 puan topladı.

Siyah-beyazlılar, böylelikle lider durumda yer aldı.

GALATASARAY, İKİNCİ SIRADA

Galatasaray 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 11 puanla 2. sırada yer alırken Eyüpspor ise 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi ve 5 puanla 3. sırayı aldı.

FENERBAHÇE, DÖRDÜNCÜ BASAMAKTA

İlk 5'teki takımlara karşı hala kazanamayan Fenerbahçe, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile 4. sırayı alırken Samsunspor da 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi ile 5. sırada kaldı.