Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Hamoğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta yöneticilik yapmış iş insanı Ahmet Hamoğlu'nun vefat ettiği öğrenildi.

Beşiktaş, Süper Lig'de müsabakalarına devam ederken eski yöneticisi ve iş insanı Ahmet Hamoğlu'nun hayata gözlerini yumduğu bildirildi.

Super Silivri'nin haberine göre; Hırvatistan'da bulunan Ahmet Hamoğlu birkaç gün önce düşerek hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Romanya ve Hırvatistan'da yatırımları olan, kanser tedavisi gördükten sonra iyileşen Hamoğlu, bugün entübe edilenmesine rağmen yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadığı öğrenildi.

Beşiktaş yönetiminde görev almıştı

Serdar Bilgili yönetiminde 2000 yılında Beşiktaş yönetimine giren Ahmet Hamoğlu, asbaşkan seçilmişti. Futboldan sorumlu olan Ahmet Hamoğlu, 2001 yılında Serdar Bilgili ile anlaşmazlığa düşerek Transfer Komitesi Başkanlığı görevini bırakmıştı.

Kız Kulesi'nin işletmesini üstlenip restorasyonunu yapan Hamoğlu'nun bir dönem Türkiye'nin en zengin 50 kişisi arasına girmişti.