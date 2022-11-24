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Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı belli oldu

Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı belli oldu

Beşiktaş, 2022 Katar Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arayı, hazırlık maçları ve Antalya'da kamp yaparak değerlendirecek. Siyah-beyazlılar bu süreçte 4 tane hazırlık maçı yapacak.