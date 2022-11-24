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    Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı belli oldu

    Beşiktaş, 2022 Katar Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arayı, hazırlık maçları ve Antalya'da kamp yaparak değerlendirecek. Siyah-beyazlılar bu süreçte 4 tane hazırlık maçı yapacak.
    • 24.11.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 17:51
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    Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı belli oldu

    Dünya Kupası arası öncesi Süper Lig'de 13 maçta 22 puan toplayan Beşiktaş, lige verilen arayı, hazırlık maçları ve Antalya'da kamp yaparak değerlendirecek.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bugün gerçekleştirilecek antrenmanla çalışmalarına başlayacak siyah-beyazlılar, 5-18 Aralık'ta Antalya'da kampa girecek.

    Beşiktaş 4 hazırlık maçı yapacak

    Beşiktaş; İstanbulspor ve Fatih Karagümrük ile Antalya kampı öncesi, Belçika'nın Charleroi ve Westerlo ekipleriyle de kamp esnasında hazırlık maçları oynayacak.

    Beşiktaş ın hazırlık maçı programı belli oldu #1

    Siyah-beyazlıların hazırlık maçları programı şöyle:

    29 Kasım Salı: 19.00 Beşiktaş-İstanbulspor

    2 Aralık Cuma: 19.00 Beşiktaş-Fatih Karagümrük

    8 Aralık Perşembe: Beşiktaş-Charleroi

    11 Aralık Pazar: Beşiktaş-Westerlo

    Beşiktaş ın hazırlık maçı programı belli oldu #2


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