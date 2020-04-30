Beşiktaş'ın iftar göndermesine F.Bahçe'den sahurlu cevap Beşiktaş ile Fenerbahçe, maçlara ara verilen bu dönemde sosyal medya üzerinden yaptıkları atışmalarla, futbolseverlerin yüzünü güldürdü.

ensonhaber.com Koronavirüs salgınının ülkemizde de etkisini göstermesinin ardından federasyon, ligleri askıya alma kararı almıştı. Futbolun akıbetiyle ilgili kesin bir kararın henüz alınmadığı günlerde, ezeli rakipler birbirlerine gönderme yapmaktan vazgeçmedi. BEŞİKTAŞ: O ESKİ RAMAZANLARI GERİ GETİRDİK Geçtiğimiz gün Beşiktaş resmi sosyal medya hesabı, sarı-lacivertlilere attıkları gollerden oluşan bir video yayınladı. Siyah-beyazlı ekip gönderiye ise, ''O eski Ramazanları geri getirdik'' notunu düşerek, ezeli rakibini etiketledi. Beşiktaş'ın iftar göndermesine F.Bahçe'den sahurlu cevap - İZLE FENERBAHÇE'DEN YANIT GECİKMEDİ Beşiktaş'ın bu paylaşımına sarı-lacivertlilerden de yanıt gecikmedi. Fenerbahçe, siyah-beyazlılara attıkları gollerin anlatımlarından oluşan bir video paylaşarak sonuna ise Moussa Sow'un davul çaldığı bir görseli yerleştirdi. Sarı-lacivertliler bu paylaşıma, ''Şimdiden hayırlı sahurlar'' ifadelerini eklemeyi de unutmadı.