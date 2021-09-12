Beşiktaş'ın kıskandıran kadro genişliği

Sahaya çıkan 11'i kadar kulübesi de dikkat çeken Beşiktaş'ta kadroya giremeyen isimler de rakipleri kıskandıran cinstendi. Siyah-beyazlılarda Larin ve Atiba tribünde yer aldı.

127 milyon euroluk transfermarkt değeriyle Süper Lig ’in en kıymetli kadrosuna sahip olan Beşiktaş, Yeni Malatya mücadelesinde adeta gövde gösterisi yaptı.

Dünyaca ünlü yıldızlar Pjanic, Batshuayi ve Teixeira’nın yanı sıra Ghezzal, Rosier, Vida gibi isimler 11’de maça başladı.

Kulübede ise çok yetenekli oyuncular yer aldı. Mert Günok, Montero, N’Sakala, Welinton, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Oğuzhan, Güven Yalçın, Can Bozdoğan ve Gökhan Töre yedek beklerken, geçen sezonki şampiyonlukta kilit rol oynayan Larin ile Atiba da tribündeydi.

DEVLER LİGİ'NE SAKLANDI