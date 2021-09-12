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    Beşiktaş'ın kıskandıran kadro genişliği

    Sahaya çıkan 11'i kadar kulübesi de dikkat çeken Beşiktaş'ta kadroya giremeyen isimler de rakipleri kıskandıran cinstendi. Siyah-beyazlılarda Larin ve Atiba tribünde yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2021 - 11:34
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    Beşiktaş'ın kıskandıran kadro genişliği

    127 milyon euroluk transfermarkt değeriyle Süper Lig ’in en kıymetli kadrosuna sahip olan Beşiktaş, Yeni Malatya mücadelesinde adeta gövde gösterisi yaptı.

    Dünyaca ünlü yıldızlar Pjanic, Batshuayi ve Teixeira’nın yanı sıra Ghezzal, Rosier, Vida gibi isimler 11’de maça başladı.

    Kulübede ise çok yetenekli oyuncular yer aldı. Mert Günok, Montero, N’Sakala, Welinton, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Oğuzhan, Güven Yalçın, Can Bozdoğan ve Gökhan Töre yedek beklerken, geçen sezonki şampiyonlukta kilit rol oynayan Larin ile Atiba da tribündeydi.

    Beşiktaş ın kıskandıran kadro genişliği #1

    DEVLER LİGİ'NE SAKLANDI

    Kanada Milli Takımı’ndan önceki gün dönen ve uzun yolculuğun ardından yorgun düşen ikili, Şampiyonlar Ligi’ndeki Dortmund mücadelesi düşünülerek Yeni Malatya kadrosunda yer almadı.

    Teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlanan Vida’nın yerine Welinton’u sokarken, Teixeira devam edemeyince Can Bozdoğan girdi. İkinci yarıda ise Kenan, Mehmet Topal ve Gökhan Töre oyuna dahil oldu.

    Beşiktaş ın kıskandıran kadro genişliği #2

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