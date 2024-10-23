Beşiktaş'ın Lyon maçı kamp kadrosu! Ersin Destanoğlu...
Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, Fransız ekiplerinden Lyon'a konuk olacak.

Siyah-beyazlılar, zorlu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda son antrenmanda takımla çalışmalara katılan Ersin Destanoğlu yer aldı.

4 EKSİK

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunanan Mert Günok, Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Necip Uysal yer almadı.

LYON-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Lyon ile 24 Ekim Perşembe saat 22.00'de Groupama Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şöyle:

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Ercan Ertan
Muhabir